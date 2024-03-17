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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Том Хендерсон раскрыл более подробные характеристики PlayStation 5 Pro После утече...

Том Хендерсон раскрыл более подробные характеристики PlayStation 5 Pro После утече...

Том Хендерсон раскрыл более подробные характеристики PlayStation 5 ProПосле утечек на этой неделе о характеристиках графического процессора PlayStation 5 Pro и целевых показателях производительности известны и надёжный инсайдер индустрии Том Хендерсо узнал больше о характеристиках PlayStation 5 Pro.

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