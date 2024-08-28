Михаил Чаплыга: Заход ВСУ в Курскую область – путь к конфликту России с НАТО?

Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины зашли на территорию Курской области РФ в том числе для того, чтобы компенсировать дефицит дальнобойного оружия: «Физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории — это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности… От наших партнеров… мы ожидаем решений — ожидаем дальнобойности», — отметил Зеленский.