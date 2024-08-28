GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Козел он , а не оппозиционный политикЮрий Бойко: Ситуа...
  • Светлана Зуева
    Их интересует только свой карманВасилий Прозоров:...
  • Eduard
    Вся власть на Украине после переворота незаконна!Вадим Новинский: ...

Михаил Чаплыга: Заход ВСУ в Курскую область – путь к конфликту России с НАТО?

Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины зашли на территорию Курской области РФ в том числе для того, чтобы компенсировать дефицит дальнобойного оружия: «Физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории — это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности… От наших партнеров… мы ожидаем решений — ожидаем дальнобойности», — отметил Зеленский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх