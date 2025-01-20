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Закон, порядок, государство

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Челябинские юнармейцы приняли участие в игре «Рубеж»

Челябинские юнармейцы приняли участие в игре «Рубеж»

В ходе игры школьники выполнили разборку-сборку учебного автомата Калашникова, снаряжение–разряжение магазина, стрельбу из АК по мишеням из различных положений, а также преодолели полосу препятствий в ОЗК.

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