К юбилею – не вишенка: СК «Астрахань» не смог в праздничный день добиться желанной победы

И остался за пределами первой десятки. Вчера в Астрахани в рамках 27-го тура первенства России среди команд первой группы Второй лиги (дивизион Б) СК «Астрахань» принимал «Кызылташ» из Бахчисарая.
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