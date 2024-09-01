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Новости Липецка

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Четыре БПЛА уничтожены в липецком небе

Четыре БПЛА уничтожены в липецком небе

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа.

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