«Я старался не сойти с ума». Руководитель подразделения беспилотных автомобилей Tesla описал пугающие условия тестирования роботакси

Результатом стал «сбой в системе контроля безопасности и крайнее истощение».Бывший менеджер Tesla, руководивший тестовым парком автомобилей с функцией «полностью автономного вождения» в Хьюстоне, утверждает в иске, что из-за нехватки персонала автомобили стали «опасными на дорогах общего пользования».