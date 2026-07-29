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«Я старался не сойти с ума». Руководитель подразделения беспилотных автомобилей Tesla описал пугающие условия тестирования роботакси

«Я старался не сойти с ума». Руководитель подразделения беспилотных автомобилей Tesla описал пугающие условия тестирования роботакси

Результатом стал «сбой в системе контроля безопасности и крайнее истощение».Бывший менеджер Tesla, руководивший тестовым парком автомобилей с функцией «полностью автономного вождения» в Хьюстоне, утверждает в иске, что из-за нехватки персонала автомобили стали «опасными на дорогах общего пользования».

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