Куда сходить: интересные мероприятия 15 июня в Крыму

ТЕАТР Крымский государственный театр юного зрителя (Евпатория, Бартенева д 1-5) Спектакль «Кот в сапогах» 6+ 15 июня, 17:00 Волшебная сказка в сценической версии Андрея Пермякова станет захватывающей не только для юных зрителей, легкий юмор по достоинству оценят и сопровождающие взрослые.