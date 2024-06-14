Куда сходить: интересные мероприятия 15 июня в Крыму

ТЕАТР Крымский государственный театр юного зрителя (Евпатория, Бартенева д 1-5) Спектакль «Кот в сапогах» 6+ 15 июня, 17:00 Волшебная сказка в сценической версии Андрея Пермякова станет захватывающей не только для юных зрителей, легкий юмор по достоинству оценят и сопровождающие взрослые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии