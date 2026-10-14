За уклонение от мобилизации назначают просто штраф? Юрист Николай Гольбин отвечает

Может ли суд назначить штраф вместо тюрьмы по статье 336 УК Украины? Почему один судья увидел в деле опасность для общества, а другой — нет? Какое значение для приговора имело состояние здоровья обвиняемого? И почему приговоры по аналогичным делам могут кардинально отличаться? Юрист Николай Гольбин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.