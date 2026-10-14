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Говорит Европа ⚡

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За уклонение от мобилизации назначают просто штраф? Юрист Николай Гольбин отвечает

За уклонение от мобилизации назначают просто штраф? Юрист Николай Гольбин отвечает

Может ли суд назначить штраф вместо тюрьмы по статье 336 УК Украины? Почему один судья увидел в деле опасность для общества, а другой — нет? Какое значение для приговора имело состояние здоровья обвиняемого? И почему приговоры по аналогичным делам могут кардинально отличаться? Юрист Николай Гольбин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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