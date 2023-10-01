Пожароопасный сезон в Крыму: профилактика и рекультивация

Прогулки в горно-лестной местности, безусловно, очень полезны. Но крымчане и туристы могут это делать сегодня исключительно с разрешения, которое необходимо официально оформить на сайте объединённой дирекции государственных природных заповедников «Заповедный Крым».
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