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Пожароопасный сезон в Крыму: профилактика и рекультивация

Прогулки  в горно-лестной местности, безусловно, очень полезны. Но крымчане и туристы могут это делать сегодня исключительно с разрешения, которое необходимо официально оформить на сайте объединённой дирекции государственных природных заповедников «Заповедный Крым».

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