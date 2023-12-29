В КНР отказались отвечать на вопрос о тайной встрече по формуле Зеленского

Пекин намерен и дальше содействовать мирному урегулированию украинского конфликта. Таким образом на вопрос об участии представителей КНР в тайной встрече по формуле Владимира Зеленского ответила официальный представитель китайского МИД Мао Нин в рамках брифинга.