В КНР отказались отвечать на вопрос о тайной встрече по формуле Зеленского

Пекин намерен и дальше содействовать мирному урегулированию украинского конфликта. Таким образом на вопрос об участии представителей КНР в тайной встрече по формуле Владимира Зеленского ответила официальный представитель китайского МИД Мао Нин в рамках брифинга.
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