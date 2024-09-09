Лавров провел встречу с генсеком ССАГПЗ в Эр-Рияде

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу в Эр-Рияде с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви, передает корреспондент «Ленты.
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