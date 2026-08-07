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Аргументы и Факты

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Багреева: в первом полугодии оборот ИТ-компаний Москвы вырос на 40%

Багреева: в первом полугодии оборот ИТ-компаний Москвы вырос на 40%

По итогам первого полугодия оборот московских ИТ-компаний составил превысил 3,5 трлн рублей – это на 40% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики Мария Багреева.

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