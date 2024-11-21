Более 200 домов остались без отопления на улице Выборная в Новосибирске

В социальных сетях жители Новосибирска жалуются на отключение отопления в домах на улице Выборная. По данным интерактивной карты жизнеобеспечения Новосибирска, тепло отсутствует в 252 объектах, среди которых школы, больницы и детские сады.
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