IATA разрешит использование цифрового юаня в системе расчетов

Китай является чрезвычайно важным рынком для Международной ассоциации воздушного транспорта, и IATA будет продолжать укреплять свое присутствие на китайском и североазиатском рынках, заявил на этой неделе в Пекине высокопоставленный представитель ассоциации.
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