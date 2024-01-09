Экс-тренер "Зенита" Баранник назвал полузащитника Ахметова угасшим талантом

Бывший тренер-селекционер петербургского "Зенита" Дмитрий Баранник в интервью Legalbet заявил, что новичок сине-бело-голубых Ильзат Ахметов, перебравшийся в клуб из "Краснодара", давно потерял статус звезды российского чемпионата.
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