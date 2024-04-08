"А чего добились вы?": За Пугачёву вступились "большие люди". И всё это в эфире НТВ

Пока Алла Борисовна считает всех "рабами и холопами", выражая соболезнования таджикам, "большие люди" восклицают в эфире телеканалов: "Какие хорошие песни она пела! Символ эпохи!"Страсти вокруг вопроса о присвоении иноагентского статуса Алле Пугачёвой продолжают бурлить.
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