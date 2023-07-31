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Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции

Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции

Игроки НБА Пол Джордж и Ивица Зубац («Клипперс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), а также Патрик Беверли («Филадельфия») провели время вместе во время отпуска в Европе.

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