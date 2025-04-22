«Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев

Юрий Белов Мы с иммигрантами из разных цивилизаций . Вместе нам - не ужиться ! ЗНАЧИТ *ГОСТЯМ* - ПОРА ДОМОЙ ! ВСЕМ !

ОЛЕГ ОЛЕГ У нас потому и не получается , что существует внутри России сильное лобби в увеличении количества среднеазиатов . У северокорейцев этого лобби нет и не было