Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев

«Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев

БлокнотРУ К нам едут трудовые мигранты-северокорейцы: законопослушные и пророссийские. С их отношением к работе они могут быстро сделать среднеазиатов ненужными.

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Комментарии
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Юрий Белов
Мы с иммигрантами из разных цивилизаций . Вместе нам - не ужиться ! ЗНАЧИТ *ГОСТЯМ* - ПОРА ДОМОЙ ! ВСЕМ !
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2 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
У нас потому и не получается , что существует внутри России сильное лобби в увеличении количества среднеазиатов . У северокорейцев этого лобби нет и не было
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2 час.
Егор П
Хотелось бы верить, а так - вабще насрать что там чуркистаны думают или говорят.
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1 час.
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