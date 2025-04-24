Чайный путь: как Тула стала центром сладостей и вдохновения

Эксперты объяснили, почему именно этот горд стал пряничной столицей России. 123RF/legion-media.ruМосква была центром чайной культуры в России, но расположенная неподалеку Тула быстро переняла традиции чаепития и добавила к этому нечто свое.
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