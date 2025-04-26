Жителей Украины начинают готовить к партизанской борьбе: давить на улицах будут всех

Чем ближе перемирие на Украине, тем отчаяннее выглядит мобилизация в стране. Похоже, украинские власти задались целью выгрести всех, кого возможно, чтобы как можно дольше оттянуть наступление мирных дней.
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