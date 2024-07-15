В Коренево после сброса дрона произошло возгорание в цеху

Возгорание произошло из-за сброса взрывного устройства с коптера. Обошлось без жертв.В Курской области сегодня ночью, 16 июля, произошёл пожар в одном из технологических центров на территории завода низковольтной аппаратуры.
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