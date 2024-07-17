На Кубани из-за жары и нагрузок отключат свет в районах и Краснодаре: где сегодня

Как проинформировали в Мин ТЭК и ЖКХ региона, из-за экстремальной жары – выше, чем 40 градусов – и вынужденным снижением перетока мощности на территории региона, оборудование энергосистемы работает с большой нагрузкой – в первую очередь это касается, конечно же, дневного времени.