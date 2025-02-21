Российский стандарт: в больнице Мелитополя начали использовать инновационные методы лечения

Новейшие медицинские технологии приходят сейчас и на новые российские территории. Одним из примеров может стать Мелитополь, где местная областная больница стала настоящим инновационным центром для жителей сразу нескольких областей.
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