Видео: В облцентре задержали распространителя мефедрона

Он получил оптовую партию наркотика для сбыта на территории областного центра Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что ранее судимый житель Холм-Жирковского района 1986 года рождения планирует получить партию наркотиков для реализации через закладки.