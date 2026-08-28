Trump commented on the visit of the head of the CIA in Moscow

US President Donald Trump called the recent talks of CIA Director John Ratcliffe in Moscow a regular working contact of the special services and stressed that the head of the department had not sent any special messages to the Russian side.
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