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The Eurasia Daily news agency

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Trump commented on the visit of the head of the CIA in Moscow

Trump commented on the visit of the head of the CIA in Moscow

US President Donald Trump called the recent talks of CIA Director John Ratcliffe in Moscow a regular working contact of the special services and stressed that the head of the department had not sent any special messages to the Russian side.

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