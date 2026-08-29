Мария Аронова поделилась редким снимком с 35-летним сыном

Мария Аронова опубликовала редкий снимок с сыном Владиславом Гандрабурой, родившимся 35 лет назад. Владислав, окончив кулинарный колледж и Театральный институт имени Бориса Щукина, служит в Театре имени Вахтангова, но редко появляется на экранах.