Мария Аронова поделилась редким снимком с 35-летним сыном

Мария Аронова опубликовала редкий снимок с сыном Владиславом Гандрабурой, родившимся 35 лет назад. Владислав, окончив кулинарный колледж и Театральный институт имени Бориса Щукина, служит в Театре имени Вахтангова, но редко появляется на экранах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Бум дженериков: к...
- GS Илон Маск поддерж...
- Проспект Соколова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым