Спортивный кластер в Ново-Переделкине будет расширен

Власти столицы предоставили инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) для расширения спорткомплекса в районе Ново-Переделкино.
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