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Орловские новости

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СКР обвинил орловского арбитражного управляющего в заказных убийствах в Туле

СКР обвинил орловского арбитражного управляющего в заказных убийствах в Туле

Серия убийств в Туле 2008-2009 годов раскрыта спустя 17 лет. За преступлениями стоит бывший арбитражный управляющий Денис Кутлин, нанявший исполнителей за вознаграждение.

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