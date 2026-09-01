СКР обвинил орловского арбитражного управляющего в заказных убийствах в Туле

Серия убийств в Туле 2008-2009 годов раскрыта спустя 17 лет. За преступлениями стоит бывший арбитражный управляющий Денис Кутлин, нанявший исполнителей за вознаграждение.
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