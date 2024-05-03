Участник СВО из ЯНАО получил медаль Суворова за отвагу

Житель поселка Правохеттинский Надымского района Ильнур Хаертдинов получил медаль Суворова. Информация о награждении бойца СВО содержится в указе Владимира Путина, сообщил telegram-канал администрации района.
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