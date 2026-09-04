Воздушным атакам подверглись 20 регионов: 10 погибших, среди жертв — девочка-подросток и сотрудники скорой помощи Роман Злобин Фото: sochi.
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А может и нам пора прекратить акты гуманизма и начать долбить хохлов аналогично, всё равно они нас ненавидят и считают виновными во всех бедах