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Парламентская газета

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Молодым семьям предлагают помочь субсидиями на жилье

Молодым семьям предлагают помочь субсидиями на жилье

Поддержка молодых семей должна увеличиваться пропорционально количеству рожденных детей. Об этом во время заседания экспертного совета Комитета Госдумы по молодежной политике заявил председатель Комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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