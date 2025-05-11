Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12, 13, 14 и 15 мая 2025 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12, 13, 14 и 15 мая 2025 годаПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 – 15 мая в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная … .