Торговая война Трампа угрожает экономическому росту США и Европы

Рискованные планы ТрампаВо время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал установить для стран Европы пошлины на уровне десяти-двадцати процентов, для Китая — как минимум десять, а на некоторые категории товаров — до 40 процентов.
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