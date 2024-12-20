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Торговая война Трампа угрожает экономическому росту США и Европы

Торговая война Трампа угрожает экономическому росту США и Европы

Рискованные планы ТрампаВо время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал установить для стран Европы пошлины на уровне десяти-двадцати процентов, для Китая — как минимум десять, а на некоторые категории товаров — до 40 процентов.

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