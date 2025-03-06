В России раскрыли новую схему мошенничества через письма от якобы техподдержки "Госуслуг"

Данное письмо подтверждает взлом аккаунта.О новой схеме мошенников со взломом аккаунта на "Госуслугах" рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.
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