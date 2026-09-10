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АТОР: отдых в Абхазии подешевеет после 15 сентября

АТОР: отдых в Абхазии подешевеет после 15 сентября

Абхазия начала подготовку к бархатному сезону: после 15 сентября отели снизят цены. В отдельных случаях скидки достигнут 35% от летних тарифов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

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