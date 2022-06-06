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30 платьев для выпускного, которые можно носить хоть каждый день

30 платьев для выпускного, которые можно носить хоть каждый день

Эти наряды можно купить прямо сейчас в России, и они точно не будут пылиться на дальней полке.Выпускной у многих бывает не раз в жизни, но все-таки повод вполне уникальный – почему бы не нарядиться? При этом совсем необязательно искать самое роскошное (и, вероятно, неудобное) платье, соревнуясь с одноклассницами или однокурсницами в количестве рюшей, камней и других интересных деталей, а после торжества упаковать его в кофр и грустно вспоминать, мечтая о поводе снова нарядиться.

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