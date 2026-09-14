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В центре Лондона откроют крупнейший оборонный завод — FT

В центре Лондона откроют крупнейший оборонный завод — FT

Британский стартап Isembard планирует открыть в центре Лондона крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод, ориентированный на выпуск высокотехнологичных военных компонентов.

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