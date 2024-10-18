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Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия

Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Заявления киевских чиновников о возможности создания на Украине ядерного оружия нужно воспринимать всерьез, у Киева есть компоненты, необходимые для производства "грязной бомбы", считает руководитель Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

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