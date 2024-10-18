Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Заявления киевских чиновников о возможности создания на Украине ядерного оружия нужно воспринимать всерьез, у Киева есть компоненты, необходимые для производства "грязной бомбы", считает руководитель Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.