🤑Ложный земельный участок и «безопасные счета»: жительница региона отдала мошенникам 6 миллионов рублей 28-летней жительнице Фролово позвонил неизвестный и сообщил, что как вдове погибшего участника СВО ей положен земельный участок по выгодной цене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым