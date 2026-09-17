🤑Ложный земельный участок и «безопасные счета»: жительница региона отдала мошенникам 6 миллионов рублей 28-летней жительнице Фролово позвонил неизвестный и сообщил, что как вдове погибшего участника СВО ей положен земельный участок по выгодной цене.