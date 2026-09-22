Нижегородских специалистов приглашают посетить всероссийскую выставку-форум «Технологии управления качеством жизни»

29 – 30 сентября 2026 года в Москве (ВК «Тимирязев Центр») состоится первая Всероссийская выставка-конференция «Технологии управления качеством жизни: городская среда / ЖКХ / smart city / строительство» и V Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение.
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