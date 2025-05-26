ВСУ спрятали гранату под бронежилетом, спешно отступая из Мариуполя

Участник боёв рассказал о тяжелых боях и находках во время сражений за город.Сотрудник первого спецполка МВД ДНР по имени Роман, участвовавший в боях за Мариуполь в 2022 году, рассказал РИА Новости о примечательных находках и тяжелом боестолкновении.