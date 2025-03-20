Депутат Бийсултан Хамзаев разъяснил меры по урегулированию продажи алкоголя

По его словам, нужно действовать ограничительно Ограничения по употреблению и продаже алкоголя сокращают криминальную статистику – введённые меры уже показали позитивную динамику, рассказал радио Sputnik депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев.
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