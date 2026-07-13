Завод супердронов большой дальности разнесли в щепки за минуты

Как сообщил aif.ru со ссылкой на Минобороны РФ и военных экспертов Анатолия Матвийчука и Юрия Кнутова, минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по двум предприятиям украинского ВПК в Киеве.
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