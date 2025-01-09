Насколько выросли цены в Китае в 2024 году 

Индекс потребительских цен /CPI/, основной показатель инфляции, в Китае по итогам 2024 года вырос на 0,2 % в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР, сообщает romanian.