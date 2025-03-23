Трусова перестала скрывать беременность — вышла на лед с большим животом

Фигуристка и ее муж Макар Игнатов показали снимок будущего малыша. Саша Трусова и Макар Игнатов Социальные сетиБеременная Саша Трусова Социальные сетиФигуристка Александра Трусова до последнего не комментировала свое интересное положение.
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