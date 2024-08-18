Сумка на осень: стильные и модные варианты

Фото: Соцсети Снисходительность — лучший дескриптор для сумочных трендов осени 2024 года. В том же ключе, что и с максимальным нагромождением аксессуаров (например, браслеты в этом сезоне нужно носить по два, три, а лучше даже — четыре).