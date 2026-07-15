UPI
ГлавнаяNews
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

UPI

15 подписчиков

Hyundai-SK On battery plant begins production in Georgia

Hyundai-SK On battery plant begins production in Georgia

A $5 billion electric vehicle battery plant jointly owned by South Korea's Hyundai Motor Group and SK On has begun commercial production in Georgia, strengthening the companies' North American supply chain.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии