Hyundai-SK On battery plant begins production in Georgia

A $5 billion electric vehicle battery plant jointly owned by South Korea's Hyundai Motor Group and SK On has begun commercial production in Georgia, strengthening the companies' North American supply chain.
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