Экс-управленца «ТОП-книги» обвиняют в мошенничестве – полиция не знает, за что уцепиться в деле

Долгострой в центре левого берега Новосибирска стал яблоком раздора между двумя группами владельцев. В процессе разбирательств возникло уголовное дело под странным предлогом, а директора компании-застройщика и вовсе обвинили в установке стеклопакетов, заявив, что это было хищение средств.