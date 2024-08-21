Экс-управленца «ТОП-книги» обвиняют в мошенничестве – полиция не знает, за что уцепиться в деле

Долгострой в центре левого берега Новосибирска стал яблоком раздора между двумя группами владельцев. В процессе разбирательств возникло уголовное дело под странным предлогом, а директора компании-застройщика и вовсе обвинили в установке стеклопакетов, заявив, что это было хищение средств.
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