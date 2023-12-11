Леброн Джеймс о дебюте Бронни в NCAA: «Ты просто невероятен! Главный трофей уже выигран»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на дебют сына Бронни в NCAA. «Не могу даже объяснить, насколько эмоциональный для меня сегодня день! Я совсем без сил, опустошен, и все, что могу сказать: Бронни, ты просто НЕВЕРОЯТЕН!! Победы и поражения, все это никуда не денется.