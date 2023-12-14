В Сочи запретили стройки во время новогодних каникул и Всемирного фестиваля молодежи

В Сочи запретили стройки во время новогодних каникул и Всемирного фестиваля молодежиВласти Сочи на период новогодних и рождественских праздников и с 20 февраля по 10 марта 2024 года запретили проводить в городе ремонтно-строительные работы, а также работы, связанные с разрытием грунта.